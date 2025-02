BASEL (dpa-AFX) - Novartis kauft das US-Unternehmen Anthos Therapeutics für knapp eine Milliarde US-Dollar. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit dem in Privatbesitz befindlichen biopharmazeutischen Unternehmen getroffen worden, teilte der Basler Konzern am Dienstag mit. Mit dem Zukauf erhält Novartis Zugriff auf Abelacimab, ein Medikament in der Spätphase der Entwicklung zur Prävention von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern. Die Transaktion soll noch im ersten Halbjahr abgeschlossen werden.

Gemäß der Vereinbarung wird Novartis bei Abschluss der Transaktion eine Vorauszahlung von 925 Millionen US-Dollar (knapp 900 Mio Euro) leisten. Potenzielle zusätzliche Zahlungen von bis zu 2,15 Milliarden Dollar könnten dann bei Erreichen bestimmter regulatorischer und umsatzbezogener Meilensteine noch fließen./hr/rw/AWP/mis