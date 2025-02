Natrium ist günstig, sicher und weltweit verfügbar - ideale Voraussetzungen für Batteriespeicher in Kombination mit Photovoltaik. Im Projekt "Sodium-Ion-Battery Deutschland-Forschung - SIB:DE FORSCHUNG" wird untersucht, ob sich Natrium-Ionen-Batterien günstig und skalierbar in bestehende Produktionsprozesse für Lithium-Ionen-Batterien integrieren lassen. Natrium-Ionen-Batterien gelten als vielversprechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien, da Natrium ein unkritischer, preiswerter und gut verfügbarer Rohstoff ist, der zudem als besonders sicher eingestuft wird. In China ist bereits ein erster ...

