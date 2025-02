NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP auf "Underweight" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Zahlen des Öl- und Gaskonzerns seien gemischt ausgefallen und verdeutlichten, dass es ein herausforderndes Quartal gewesen sei, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte nun vor allem auf die Telefonkonferenz warten. Dabei gehe es vor allem um die Frage, inwieweit die Aussage von Vorstandschef Murray Auchincloss, die Strategie von BP "grundlegend neu auszurichten", eine Reaktion auf die Kreise-Meldung über mögliche Aktivitäten des Hedgefonds Elliot IM sei./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 08:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 08:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591