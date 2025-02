De Januar 2025 war bezogen auf das einstrahlende Sonnenlicht in Deutschland ein typischer Wintermonat. Die Solarstrahlung lag wenig spektakulär im langjährigen Mittel. Im Januar 2025 hat die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland jahreszeitlich bedingt gegenüber Dezember 2024 leicht zugenommen. So wurden über Deutschland pro Quadratmeter 25 Kilowattstunden erreicht. Im besonders trüben Vormonat hatten die Werte nur bei 16 kWh pro Quadratmeter gelegen. Die Daten der Globalstrahlung gehen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...