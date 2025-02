© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion

Die Aktie von Nvidia hat in den letzten Wochen Verluste verzeichnet, doch der Evercore-Analyst Mark Lipacis hält die Sorgen des Marktes für übertrieben. Lipacis empfiehlt, die Nvidia-Aktie noch vor dem Gewinnbericht am 26. Februar zu kaufen, da er mit positiven Ergebnissen und einem starken Ausblick rechnet. Eine der Hauptsorgen vieler Investoren betrifft DeepSeek, eine chinesische KI-Software, die angeblich das Training von Modellen günstiger macht als bisher angenommen. Dies hat Spekulationen ausgelöst, dass Unternehmen in Zukunft möglicherweise weniger Nvidia-Grafikprozessoren benötigen oder stattdessen auf kundenspezifische Chips (ASICs) von Unternehmen wie Broadcom oder Marvell setzen …