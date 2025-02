Starkes Q4 sorgt für hohe Liquidität

KI-gestützte Weiterentwicklung der Plattformen MULTIEYE und XENTAURIX

Vertriebsoffensive mit zusätzlichem Personal und PR-Maßnahmen

Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589), ein Spezialist für die Verarbeitung und Analyse audiovisueller Daten, startet mit einer verbesserten Finanzlage und ambitionierten Wachstumsplänen in das Jahr 2025. Das Unternehmen aus Diepholz entwickelt Software- und Systemlösungen zur Erfassung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und über das Internet. Zu den Kunden zählen nationale und internationale Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. Mit einem breiten Portfolio an Speziallösungen bedient artec verschiedene Branchen, die zunehmend auf intelligente Datenverarbeitung setzen.

Nach einem besonders starken Jahresendgeschäft konnte artec eine hohe Liquidität aufbauen. Die liquiden Mittel stiegen auf 0,67 Mio. Euro gegenüber 0,13 Mio. Euro im Vorjahr. Zusätzlich wird eine Forschungszulage von bis zu 0,65 Mio. Euro erwartet, die für technologische Weiterentwicklungen genutzt werden soll. Diese solide finanzielle Grundlage gibt dem Unternehmen Spielraum für strategische Investitionen in den Vertrieb und die technologische Erweiterung der eigenen Plattformen. Die Eigenkapitalquote bleibt traditionell über 80 %, was artec eine hohe finanzielle Stabilität verleiht.

artec setzt auf Innovation und europäische digitale Souveränität

Ein zentraler Fokus für 2025 liegt auf der Weiterentwicklung der Plattformen MULTIEYE und XENTAURIX. Beide Systeme ermöglichen die automatisierte Verarbeitung und Analyse audiovisueller Inhalte, was insbesondere für Medienhäuser und Sicherheitsbehörden von Bedeutung ist. Durch neue KI-gestützte Funktionen will artec die Effizienz der Datenauswertung weiter verbessern und den Kunden noch leistungsfähigere Werkzeuge bieten. Gleichzeitig soll die Vertriebsstruktur gestärkt werden. Geplant sind die Einstellung zusätzlichen Personals und gezielte PR-Maßnahmen, um die Marktpräsenz weiter auszubauen.

Mit diesen Maßnahmen sieht sich artec gut aufgestellt, um von der wachsenden Bedeutung digitaler Souveränität in Europa zu profitieren. Die steigenden Anforderungen an Datenschutz, Datenverarbeitung und Cybersicherheit bieten dem Unternehmen attraktive Wachstumsperspektiven. Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich Ende April veröffentlicht. Zum Equity Forum im Mai plant artec, konkrete Wachstumsziele für 2025/26 vorzustellen.#

