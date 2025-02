Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter zurückhaltend geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.950 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.Kurz nach Handelsstart notierte der Dax zwar erneut bei einem neuen Allzeithoch, bewegte sich aber schnell wieder abwärts. "Der Dax hat zwar am Dienstag neue Kursrekorde ausgebildet, stößt jedoch oberhalb des Kursniveaus von 21.950 Punkten immer wieder auf größeren Verkaufsdruck", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.Der deutsche Aktienmarkt profitiere derzeit von den vergleichsweise niedrigen Bewertungsständen im Vergleich zu den US-Aktienmärkten und von weiteren Geldzuflüssen in Aktienfonds. Die institutionellen Investoren agierten jedoch weiterhin sehr vorsichtig und selektiv."Insbesondere bei den zyklischen Aktien zeigen sich in den vergangenen Handelstagen immer wieder Tendenzen zu Gewinnmitnahmen. Auch heute zeigt sich dieses Vorgehen und die defensiven Branchen stehen mit ihren Vertretern wie z.B. Fresenius, Sartorius, Deutsche Telekom und den Versicherungstiteln im Fokus. Es ist eine gewisse Nervosität erkennbar, wird jedoch von den immer neuen Rekordständen im Dax derzeit noch übertönt", sagte Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0318 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9692 Euro zu haben.