© Foto: Richard Drew/AP

Die Gründer von Spotify haben im vergangenen Jahr Aktien des Streaming-Riesen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar verkauft. Daniel Ek und Martin Lorentzon verlagern zunehmend Kapital in neue Geschäftsbereiche außerhalb des Unternehmens. Laut Daten, die Bloomberg aus offiziellen Dokumenten zusammenstellte, haben die beiden Unternehmer seit 2019 nie mehr Spotify-Aktien in einem Jahr abgestoßen. Sie reduzierten ihre Beteiligung über US-Banken, indem sie mehr als 2,5 Millionen Aktien des schwedischen Unternehmens veräußerten. In den vergangenen Wochen setzten sie ihre Verkäufe fort. CEO Daniel Ek meldete am 2. Februar den Verkauf von Aktien im Wert von 37 Millionen US-Dollar über …