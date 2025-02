Die jüngsten Kursverluste der Nvidia-Aktie spiegeln die wachsende Besorgnis der Investoren wider, doch Marktexperten sehen darin eine übertriebene Reaktion. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die chinesische KI-Software DeepSeek, die angeblich das Training von KI-Modellen deutlich kostengünstiger gestalten soll. Diese Entwicklung hat zu Spekulationen geführt, dass der Bedarf an Nvidias Grafikprozessoren sinken könnte. Allerdings betrachten Analysten diese Befürchtungen als unbegründet und empfehlen sogar, vor der kommenden Gewinnbekanntgabe am 26. Februar in die Aktie zu investieren, da sie mit positiven Ergebnissen und einem vielversprechenden Ausblick rechnen.

Technologiesektor zeigt Stärke

Trotz der vorübergehenden Schwächephase hat sich der Technologiesektor in der letzten Zeit von seiner robusten Seite präsentiert. Die Nvidia-Aktie konnte sich bereits wieder erholen und setzt ihren Aufwärtstrend fort. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die fundamentale Position des Unternehmens im KI-Markt weiterhin stark bleibt, ungeachtet aufkommender Konkurrenzprodukte oder alternativer Technologielösungen.

