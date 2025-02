Am 13. Februar will Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp auf einem Kapitalmarkttag die lange erwartete Abwehrstrategie gegen Unicredit vorstellen. Unicredit wiederum legte am Dienstag neue Jahreszahlen für 2024 vor: Mit einem Gewinn von 9,3 Milliarden Euro übertrafen die Italiener schon wieder alle Erwartungen. Bereits Ende Januar hatte die Commerzbank ihrerseits unerwartet gute Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr und umfangreiche Ausschüttungspläne veröffentlicht. Doch an diesem Donnerstag ...

