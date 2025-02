Berlin - SPD-Generalsekretär Matthias Miersch fordert von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz noch in dieser Woche Klarheit darüber, wie CDU und CSU ihre Wahlkampfversprechen wie Steuersenkungen und mehr Geld für die Verteidigung finanzieren wollen."Friedrich Merz reißt mit seinen Plänen ein 100-Milliarden-Loch in den Haushalt und sagt nicht, wo das Geld herkommen soll", sagte Miersch der "Welt". "Reform der Schuldenbremse? Fehlanzeige. Steuererhöhungen? Angeblich auch nicht. Also: Wo wird gestrichen? Bei Renten? Bei der Krankenversicherung? Bei Investitionen in unsere Wirtschaft?"Miersch verlangt eine schnelle Klarstellung: "Merz mogelt sich durch, aber die Deutschen haben ein Recht darauf, vor der Wahl zu wissen, was die CDU wirklich plant. Ich fordere Friedrich Merz auf, noch vor dem nächsten TV-Duell am Sonntag reinen Tisch zu machen. Sonst ist klar: Die Union hat eine geheime Streichliste, die sie den Wählern verheimlicht."