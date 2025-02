Amazon: Kursrückgang - lohnt sich der Einstieg?

Verschnaufpause am Weg nach oben!

Rückblick

Für die Amazon-Papiere ging es in der letzten Zeit immer weiter nach oben. Das Technologieunternehmen hat in seinen jüngsten Quartalszahlen starke Ergebnisse präsentiert. Das Geschäft des E-Commerce-Riesen wird dabei strategisch immer weiter auf die AWS-Cloud-Sparte ausgerichtet. Aktuell sehen wir einen Rücksetzer in den Bereich der 20-Tagelinie, nachdem die Aktie kurz zuvor ihr Rekordhoch erreicht hatte.

Amazon-Aktie: Chart vom 10.02.2025, Kürzel: AMZN, Kurs: 231.91 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Am Montag sahen wir einen Inside-Day. Geht es mit den Notierungen über die Kerze vom 10.02. nach oben, wäre dies die Bestätigung der Rückeroberung der 20-Tagelinie und somit ein bullisches Signal.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es mit den Kursen unter unsere Trigger-Kerze, könnte rasch ein Test des EMA-50 folgen. Nehmen hier dann die Bullen die Bären nicht auf die Hörner, ist mit deutlichen Abschlägen zu rechnen.

Meinung

Die Nachfrage nach Cloud-Services und KI-Workloads nimmt immer weiter zu. Das bedeutet, aber auch hohe Investitionen. Amazon muss diese in Umsatzwachstum umsetzen, um die Anleger bei der Stange zu halten. Charttechnisch ist das bullische Bild weiterhin intakt. Rücksetzer waren in den letzten Monaten immer wieder gute Einstiegsgelegenheiten. Zur Unterseite würden die Risiken zunehmen, wenn die Kurse nachhaltig unter die 50-Tagelinie fallen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.47 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 9.38 Mrd. USD

Meine Meinung zu Amazon ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2025

