Der positive Newsflow beim australischen Radiopharma-Spezialisten Telix Pharmaceuticals reißt weiterhin nicht ab. Das Unternehmen mit Sitz in Melbourne kann am Dienstag eine weitere Zulassung seines Top-Sellers Illuccix verbuchen. Das radiopharmazeutische Diagnostik-Produkt darf fortan auch in Dänemark zum Einsatz kommen.Die zuständige dänische Gesundheitsbehörde Lægemiddelstyrelsen hat Telix Pharma grünes Licht erteilt - mit einem breiten Label. "Wir freuen uns sehr, dass Illuccix in Dänemark mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...