© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPx

Berkshire Hathaway hat mit seiner Beteiligung an Kraft Heinz deutliche Verluste verzeichnet und könnte in den kommenden Quartalen gezwungen sein, eine nicht zahlungswirksame Abschreibung vorzunehmen. Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft hält seit der Fusion von Heinz und Kraft Foods im Jahr 2015 einen 27-prozentigen Anteil an dem Lebensmittelkonzern, was rund 325,6 Millionen Aktien entspricht. Durch die jüngsten Kursverluste beläuft sich der Wert dieser Beteiligung mittlerweile auf 9,4 Milliarden US-Dollar, während Berkshire ursprünglich 9,8 Milliarden US-Dollar investierte. Die Aktie von Kraft Heinz fiel am Montag um 1,2 Prozent auf 28,96 US-Dollar und notiert damit nahe ihrem …