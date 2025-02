Das Pfund Sterling gewinnt an Wert, obwohl die BoE-Vorsitzende Catherine Mann sich besorgt über die schwache Nachfrage zeigt und auf Risse im Arbeitsmarkt hinweist - US-Präsident Trump verhängt Zölle in Höhe von 25 % auf Stahl und Aluminium und kündigt Gegenzölle an - Die Anleger warten auf die Reden von BoE-Chefin Bailey und Fed-Chef Powell am Dienstag ...

