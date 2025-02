Unterföhring (ots) -- Das Nachholspiel FC Everton gegen FC Liverpool am Mittwochabend ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Premier League- Tottenham Hotspur - Manchester United am Sonntag ab 17:00 Uhr mit Sky Experte Thomas Hitzlsperger, Moderator Markus Götz und Kommentator Toni Tomic auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD- Alle Highlights der Premier League kostenlos abrufbar auf skysport.de (https://sport.sky.de) und in der Sky Sport App- Women's Super League: Zwei Spiele am Wochenende live, u.a. mit der Partie vom FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur am Sonntag ab 13:20 Uhr- Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/)Unterföhring, 11. Februar 2025 - Nach einem Auf und Ab von Manchester City konnte sich die Mannschaft unter Pep Guardiola zumindest in der Champions League für die Playoffs qualifizieren - und trifft in der europäischen Königsklasse nun auf den Real Madrid. Zwischen Hin- und Rückspiel gegen die Königlichen geht es in der Premier League am Wochenende gegen Newcastle United. Das tabellarische Nachbarschaftsduell zwischen City auf dem fünften Rang und dem punktgleichen Newcastle auf dem sechsten Rang überträgt Sky Sport ab 15:50 Uhr live.Insgesamt überträgt Sky Sport von Mittwoch bis Sonntag neun Premier League Spiele live. Am Mittwochabend ab 20:15 Uhr empfängt der FC Everton im Nachholspiel des 15. Spieltags den Tabellenführer FC Liverpool zum Merseyside Derby. Am Freitagabend wird dann der 25. Spieltag zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Chelsea eingeläutet, unter anderem gefolgt vom bei Leicester City gastierenden FC Arsenal und dem gleichzeitig stattfindenden Spiel zwischen dem FC Fulham und Nottingham Forest.Tags darauf ist Sky Kommentator Tomic im Einsatz, wenn das "Match of the Week" zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United ansteht. Während sich beide Vereine in der Europa League den direkten Einzug in das Achtelfinale sicherten, befinden sich die eigentlichen Spitzenclubs innerhalb der Premier League in der Krise. Das Duell am Sonntag ist das zwischen dem 13. und 14. Platz der Tabelle. Ab 17:00 Uhr begrüßen am Sonntag Markus Götz und Toni Tomic mit Sky Experte Thomas Hitzlsperger die Zuschauer zum direkten Duell, das zusätzlich auch in UHD/HDR angeboten wird.Zwei Partien der Women's Super LeagueSky Sport überträgt am Sonntag zwei Spiele der Women's Super League live. Das Duell zwischen dem Drittplatzierten FC Arsenal und dem Tabellensechsten Tottenham Hotspur findet am Sonntag ab 13:20 Uhr statt, am Abend ab 19:35 Uhr tritt Manchester City gegen den FC Liverpool an.Fußball mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets bzw. des Sky Sport Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Die Premier League bei Sky Sport:Mittwoch:20:15 Uhr: Nachholspiel: FC Everton - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier LeagueFreitag:20:50 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top EventSamstag:13:20 Uhr: Leicester City - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: FC Fulham - Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix15:50 Uhr: Manchester City - Newcastle United live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: West Ham United - FC Brentford live auf Sky Sport 718:20 Uhr: Crystal Palace - FC Everton live auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14:50 Uhr: FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD17:00 Uhr: "Match of the Week" Tottenham Hotspur - Manchester United live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD19:30 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDWomen's Super League:13:20 Uhr: FC Arsenal - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Mix19:35 Uhr: Manchester City - FC Liverpool live auf Sky Sport MixMontag:16:00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport Premier LeaguePressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5968940