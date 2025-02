Chinas Versicherungssektor darf im Rahmen eines Pilotprogramms bis zu 27 Mrd. USD in Gold investieren. Der ohnehin haussierende Markt könnte davon profitieren. China gestattet Versicherungsunternehmen im Land fortan den Kauf von Gold und ebnet damit potenziellen Investitionen im Umfang von 27 Mrd. USD den Weg in das gelbe Edelmetall. Zehn Versicherungsunternehmen nehmen laut Bloomberg an einem vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...