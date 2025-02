EQS-News: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Smart Equity AG beteiligt sich am Web3-Projekt XMAQUINA auf der Blockchain PEAQ



11.02.2025 / 16:35 CET/CEST

Die Smart Equity AG hat sich an der exklusiven Online-Auktion des innovativen Web3-Projekts XMAQUINA beteiligt, das auf der fortschrittlichen Blockchain von PEAQ basiert. Das Projekt wird u.a. von der Lufthansa Gruppe unterstützt. Das Investitionsvolumen der Smart Equity AG beträgt 200.000 PEAQ-Token, entsprechend etwa 50.000 US-Dollar. Erworben wurden 1.800.000 DEUS-Token.



XMAQUINA ist eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO), die sich zum Ziel gesetzt hat, die Entwicklung und Steuerung von Robotik und physischer KI zu demokratisieren und sicherzustellen, dass diese Fortschritte der Menschheit als Kollektiv dienen. XMAQUINA basiert auf Transparenz, Dezentralisierung und ethischer Innovation und baut ein Ökosystem auf, in dem Einzelpersonen und Organisationen durch offene Zusammenarbeit gemeinsam den Wert von Robotik und KI-gesteuerten Lösungen schaffen, steuern und teilen können.



Die Investition in XMAQUINA unterstreicht das Engagement der Smart Equity AG, in zukunftsweisende Technologien und Projekte zu investieren, die das Potenzial haben, den digitalen Wandel maßgeblich voranzutreiben. Die Beteiligung an XMAQUINA eröffnet Smart Equity AG nicht nur den Zugang zu einem innovativen Ökosystem, sondern bietet auch strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im Bereich dezentraler Anwendungen und Infrastrukturtechnologien.



Köln, 11. Februar 2025



Über die Smart Equity AG:

Die Smart Equity AG unterstützt und investiert schwerpunktmäßig in aussichtsreiche Projekte in den Bereichen Blockchain, digitale Geschäftsmodelle und digitale Transformation. Daneben werden an den Finanzmärkten opportunistisch Gelegenheiten wahrgenommen, die aussichtsreich erscheinen.



Seit 2018 begleitet die Smart Equity AG das EoT-Projekt PEAQ. PEAQ ist ein Web3-Pionier und führend bei der Entwicklung von DePIN. DePIN steht für Decentralized Physical Infrastructure Networks, also dezentrale Netzwerke, die physische Infrastruktur mit Blockchain-Technologie verbinden.



Über PEAQ:

PEAQ ist eine hochskalierbare Blockchain-Plattform, die sich auf die Economy of Things (EoT) konzentriert, in der physische Geräte autonom miteinander interagieren und wirtschaftliche Transaktionen durchführen können. Es ermöglicht Maschinen und Geräten, in einem dezentralen Netzwerk ohne zentrale Vermittler Werte zu tauschen und Dienstleistungen anzubieten.



Die Mission von peaq ist es, das Wachstum der DePIN-Infrastruktur voranzutreiben, indem es eine Plattform bietet, auf der physische Geräte durch Blockchain-Technologie effizient und sicher koordiniert werden können. Ziel ist es, die Automatisierung von Prozessen zu fördern, neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und eine nachhaltige, dezentrale Wirtschaft aufzubauen.



Über XMAQUINA:

XMAQUINA ist ein zukunftsorientiertes Web3-Projekt, das innovative Anwendungen und Technologien im Bereich des dezentralen Internets entwickelt. XMAQUINA ist eine dezentrale autonome Organisation (DAO) mit einer klaren Mission: die Art und Weise zu verändern, wie Robotik und physische KI das menschliche Leben prägen. Das DAO bringt Ingenieure, Investoren und Visionäre zusammen, die verstehen, dass Robotik nicht nur die Industrie revolutionieren, sondern die nächste Ära des Fortschritts definieren wird.



XMAQUINA konzentriert sich auf skalierbare, autonome Systeme, die reale Herausforderungen bewältigen. Dazu gehören Roboterflotten für Mobilität und Landwirtschaft, Open-Source-Plattformen zur Förderung von Innovationen sowie Netzwerke zum Wissensaustausch und Technologien zum Schutz der Privatsphäre. Durch die Unterstützung dieser Initiativen stellt XMAQUINA sicher, dass sich die physische KI verantwortungsvoll in die Gesellschaft integriert und gleichzeitig den Zugang zur breiteren Maschinenwirtschaft demokratisiert.



Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Eleni Issels

Vorständin der Smart Equity AG,

Lütticher Straße 8a, 50674 Köln

E-Mail: info@smartequityag.de

Internet: www.smartequityag.de



