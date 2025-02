Toronto - 11. Februar 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) ("Revival Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich, im Folgenden über die aktuellen Fortschritte im unternehmenseigenen Goldprojekt Mercur ("Mercur") im US-Bundesstaat Utah zu berichten.

Wichtige Eckdaten

- Revival Gold und die Hauptberater des Unternehmens, RESPEC Company, LLC sowie Kappes Cassidy & Associates, haben Entwürfe für Geomodelle, Erzgehaltdomänen und ein vorläufiges neues Blockmodell zu Erzgehalten und Metallurgie angefertigt, um damit die vom Unternehmen geplante vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") zum Projekt Mercur zu unterstützen.

Ziel der Aktualisierung der Modelle ist es, eine robustere Mineralressourcenschätzung für eine optimale PEA-Minenplanung zu erstellen.

Bei der aktualisierten Mineralressourcenschätzung werden auch zusätzliche Daten aus historischen Bohrprotokollen und metallurgischen Untersuchungen sowie die Ergebnisse der von Revival Gold im Herbst 2024 durchgeführten metallurgischen Tests mittels Säulenlaugung berücksichtigt.

- Eine Tagebauanalyse nach Whittle, Trade-Off-Studien sowie die vorläufige Layout-Planung für den Standort sind bereits in Bearbeitung. Die Planung des Tagebaubetriebs und des Zwischenlagers für das Taubgestein, die Minenplanung, die Entwürfe für die Haufenlaugung und die Verarbeitungsanlage, die Entwürfe für die Nebeninfrastruktur sowie die Betriebs- und Investitionskostenschätzungen sind in Arbeit.

Die vollständigen Ergebnisse der PEA werden voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Monate vorliegen.

Zielsetzung von Revival Gold ist eine Goldproduktion von rund 80.000 - 100.000 Unzen pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 9 - 10 Jahren.

- Revival Gold und die vom Unternehmen mit dem Genehmigungsverfahren beauftragten Berater haben bereits mit der Erstellung eines Zeitplans für das Genehmigungsverfahren im Hinblick auf eine mögliche Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs bei Mercur begonnen und wollen einen vorläufigen Zeitplan für das Genehmigungsverfahren sowie eine Kostenschätzung in die PEA einbringen.

Nachdem sich die Mineralressourcen im Projekt Mercur auf privaten Konzessionsflächen (Claims) befinden, in denen trockene klimatische Verhältnisse herrschen, rechnet Revival Gold nach Antragstellung für eine Bergbaugenehmigung mit einer effizienten und raschen Abwicklung im Rahmen eines staatlichen Verfahrens unter der Leitung des Department of Oil, Gas and Mining des US-Bundesstaates Utah.

- Ein erstes Programm mit der Erhebung von Explorationsdaten, Erkundungsarbeiten vor Ort und der Entnahme ausgewählter geochemischer Proben aus dem Projekt Mercur wurde bereits abgeschlossen. Revival Gold hat mehrere Möglichkeiten für eine Erweiterung der aktuellen Mineralressourcen im Projekt Mercur ausgearbeitet, wobei sowohl angrenzende als auch neue Explorationsgebiete für potenzielle zukünftige Bohrungen ausgewiesen wurden.

Die Arbeiten konzentrieren sich vor allem auf den stratigraphischen Teilbereich des Projekts Mercur, um die Möglichkeit von Erzvorkommen in den Zonen South Sacramento, Rover und South Mercur zu beurteilen.

Bis dato war der westliche Ausläufer der Mercur-Antiklinale noch kaum Gegenstand von Explorationsarbeiten oder Tiefenbohrungen. Dies eröffnet eine zusätzliche Chance.

"Revival Gold macht ausgezeichnete Fortschritte und liegt mit der Veröffentlichung einer neuen Mineralressourcenschätzung und PEA für das Projekt Mercur innerhalb der nächsten zwei Monate nach wie vor im Plan. Die Ressourcenmodellierung beinhaltet ein robusteres geologisches und metallurgisches Modell und profitiert von der Einbindung einer beträchtlichen Menge an zusätzlichen historischen Bohrprotokolldaten sowie der metallurgischen Testergebnisse des Säulenlaugungsprogramms von Revival Gold vom Herbst 2024. Wir streben einen potenziellen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung mit einer Produktionskapazität von 80.000 bis 100.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 9 bis 10 Jahren an. Das Projekt profitiert von den weitgehend in Privatbesitz befindlichen Konzessionsflächen und dem trockenen Klima, sodass nach Antragstellung mit einem zügigen Genehmigungsverfahren für den Bergbaubetrieb zu rechnen ist. Damit avanciert Mercur an die Spitze der Projektentwicklungs-Pipeline von Revival Gold", fügt Agro hinzu.

Das Konzessionsgebiet Mercur beinhaltet Optionsbeteiligungen von Barrick Resources (USA) Inc. und anderen Unternehmen. Eine Zusammenfassung finden Sie im Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report for the Mercur Project, Camp Floyd and Ophir Mining Districts, Tooele & Utah Counties, Utah, USA", erstellt von Lions Gate Geological Consulting Inc., RESPEC Company LLC, und Kappes, Cassidy & Associates, datiert 24. Mai 2024.

Qualifizierte Sachverständige

John P.W. Meyer, Vice President, Engineering and Development, P.Eng., und Dan Pace, Regis. Mem. SME, Chief Geologist von Revival Gold Inc., sind die vom Unternehmen bestimmten qualifizierten Sachverständigen für diese Pressemeldung im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und haben den wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold

Revival Gold ist ein Erschließungsunternehmen für reine Goldminen im Westen der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die technischen und wirtschaftlichen Studien für das Goldprojekt Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran.

Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "RVG" und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel "RVLGF". Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.revival-gold.com oder auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "rechnet mit", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird", oder "plant" zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören unter anderem Aussagen über, aber nicht beschränkt auf, dass die aktualisierte Mineralressource und die PEA in den nächsten zwei Monaten fertiggestellt werden; das Ziel für Mercur von 80.000-100.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Minenlebensdauer von 9-10 Jahren; die Erwartung, dass die Mine nach ihrer Inbetriebnahme effizient durch ein staatliches Genehmigungsverfahren geleitet vom Utah Department of Oil, Gas and Mining genehmigt wird; die Zielsetzungen, Ziele und Zukunftspläne des Unternehmens; sowie die Absichtserklärungen, die Auswirkungen der Explorationsergebnisse, die Schätzungen der Mineralressourcen/-reserven sowie die Explorations- und Minenerschließungspläne. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die Nichtidentifizierung von Mineralressourcen, die Nichtumwandlung von geschätzten Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, die Modellierung und die Annahmen, auf denen die Interpretation der Ergebnisse basiert, nach weiteren Tests aufrechtzuerhalten, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, Änderungen der behördlichen Anforderungen, politische und soziale Risiken, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel, Ungewissheiten oder Herausforderungen im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an den Mineralien in den Projekten des Unternehmens, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoff- und insbesondere der Goldpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital, Unfälle und Arbeitskonflikte sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, künftige klimatische Bedingungen, die Entdeckung neuer, großer, kostengünstiger Mineralvorkommen, das allgemeine Niveau der weltweiten Wirtschaftsaktivität, Katastrophen oder Umwelt- oder Klimaereignisse, die die Infrastruktur beeinträchtigen, von der das Projekt abhängt, sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR+ hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Für eine detailliertere Erörterung einiger der Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, sowie der Risiken, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnten, die in den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen zu erfüllen, wird ausdrücklich auf das jüngste Jahresinformationsblatt verwiesen, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78444Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78444&tr=1



