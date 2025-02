Die Nvidia-Aktie hat sich noch nicht vom DeepSeek-Schock erholt, doch genau darum könnte sich für Anleger jetzt eine exzellente Trading-Chance ergeben. Darum kann es sich jetzt lohnen, zuzuschlagen. Evercore sieht kurzfristige Chance In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben die Analysten von Evercore ISI als kurzfristige taktische Trading-Idee bis zu den Zahlen am 26. Februar gehighlightet. Analyst Mark Lipacis schrieb dabei in einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...