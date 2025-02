FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag unbeeindruckt von Zoll-Ankündigungen erstmals über die Marke von 22.000 Punkten geklettert. Der deutsche Leitindex schraubte seine Bestmarke auf 22.046 Punkte hinauf. Auch zum Handelsschluss blieb der Dax über der runden Marke mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 22.037,83 Zählern. Kräftige Kursgewinne der Index-Schwergewichte SAP und Siemens schoben an.

Zoll-Drohungen oder -Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump verfangen kaum noch. Händler sagten, die Anleger sähen sie als Mittel Trumps, Deals zu erreichen und dabei Kompromisse einzugehen, die letztlich allen nützen könnten. Auch den unlängst erlittenen Kurseinbruch wegen Sorgen vor KI-Konkurrenz aus China hatte der Dax schnell wettgemacht. Der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets sagte: "Zollandrohungen aus dem Weißen Haus haben inzwischen ihren Schrecken verloren, die Anleger haben sich scheinbar daran gewöhnt."

Gründe für die Hausse sind neben positiv aufgenommenen Quartalszahlen in der laufenden Berichtssaison letztlich auch im günstigeren Zinsumfeld in der Eurozone zu finden - die Europäische Zentralbank versucht angesichts günstigerer Inflationsperspektiven mit Zinssenkungen der schwächelnden Wirtschaft zu helfen.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstag um 0,14 Prozent auf 27.246,06 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zu. In den USA notierten der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss nur wenig verändert./ajx/he

