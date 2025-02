Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstag weiter zugelegt und wieder ein neues Allzeithoch markiert. Um 17:07 Uhr stand der Index bei genau 22.046,41 Punkten und damit erneut so hoch wie niemals zuvor. Auf Tagessicht schloss der Index bei 22.038 Punkten, das waren 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Auf Schlusskursbasis ist das ebenfalls ein neuer Rekord.Papiere von SAP führten die Liste kurz vor Handelsschluss mit einem Plus von gut zwei Prozent an, gefolgt von Siemens, Deutsche Bank und Telekom, die auch alle deutlich über ein Prozent zulegten. Die größten Kursverluste verzeichneten unter anderem Porsche, Qiagen, Volkswagen und Vonovia."Der Dax hat trotz aller Widrigkeiten und Nervosität das Kursniveau von 22.000 Punkten überschritten", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Marktbreite sei jedoch bedenklich dünn und die neuen Kursrekorde würden lediglich von der Hälfte der Dax-40-Unternehmen getragen."Kursrekordlaune sieht eigentlich anders aus und somit sind es wieder die Dax-Schwergewichte wie Siemens und SAP, die die Rekordjagd anführen", so Lipkow. Es seien lediglich die Aktien der wenigen multinationalen Konzerne, die von der Nachfrage der Investoren profitieren könnten. "Das Gros der deutschen Unternehmen befindet sich weiterhin in der konjunkturellen Lethargie."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0346 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9666 Euro zu haben.