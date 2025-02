Der US-Dollar startete mit Rückenwind in die Woche. Die Märkte bewerteten die Auswirkungen der neuen US-Zölle, die am Wochenende in Kraft traten. In den kommenden Tagen dürften vor allem die US-Arbeitsmarktdaten und Aussagen der Fed-Vertreter zur Zinspolitik im Fokus der Anleger stehen. Das sollten Sie am Dienstag, den 4. Februar, im Blick behalten: ...

