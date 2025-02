Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Aufwärtstrend fortgesetzt. Der Leitindex beendete damit die 23. von bisher 29 Sitzungen 2025 mit einem Plus. Dabei hat der SMI nach einem verhaltenen Start erst ab Mittag Fahrt aufgenommen. Ein Teil des Anstieg war den Schwergewichten Nestlé und Novartis zu verdanken. Die Anleger hätten sich ihre gute Laune von der Verschärfung des US-Handelskonflikts nicht vermiesen lassen, hiess es am Markt. ...

