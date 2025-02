Bern - Jérôme Cosandey wird neuer Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft. Der bisher bei der Denkfabrik (Think Tank) Avenir Suisse als Forschungsleiter für Sozialpolitik tätige Cosandey tritt seinen neuen Posten am 15. Mai an. Staatssekretärin Helene Budliger Artieda habe sich für Cosandey entschieden, weil er ein breites Fachwissen, Erfahrung in der Führung komplexer Projekte und tiefe Kenntnis der Schweizer Wirtschafts- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...