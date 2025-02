Der amerikanische Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson will sich laut einem Bericht der Financial Times (FT) von seinem Schlaganfall-Geschäft trennen. Die Gerüchte der britischen Tageszeitung folgen wenige Wochen auf den angekündigten milliardenschweren Zukauf von Intra-Cellular Therapies.Johnson & Johnson habe seinen Geschäftsbereich für Schlaganfallbehandlung zum Verkauf gestellt und strebe eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar an, um seine Medizintechniksparte ...

