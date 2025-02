LISSABON (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Die Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovac gewann das Playoff-Hinspiel bei Sporting Lissabon klar mit 3:0 (0:0) und hat damit vor dem Rückspiel in einer Woche beste Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Nach einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang sorgten Serhou Guirassy (60.), Pascal Groß (68.) und Karim Adeyemi (82.) für den verdienten Sieg des BVB./ban/DP/he