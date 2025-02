New York - Vor den zur Wochenmitte erwarteten monatlichen Inflationsdaten haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt und keine klare Richtung eingeschlagen. Vorsicht herrschte wieder, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die angekündigten Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl aus allen Ländern auf den Weg gebracht hatte. Der Dow Jones Industrial schloss 0,28 Prozent im Plus bei 44.593,65 Punkten. Der breit aufgestellte S&P ...

