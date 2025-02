HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen ist im dritten Geschäftsquartal wegen Rückstellungen für den geplanten Personalabbau wieder in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich machten die Heidelberger in den drei Monaten bis Ende Dezember einen Verlust von 7 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Heidelberg mitteilte. Im zweiten Quartal hatte Heidelberger Druckmaschinen noch einen Gewinn ausgewiesen. Vor einem Jahr hatten sie untern dem Strich eine Million Euro verdient.

Besser lief es hingegen im operativen Geschäft. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21 Millionen Euro auf 55 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 5,7 auf 9,2 Prozent. Der Umsatz verharrte im dritten Geschäftsquartal mit 594 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

Während das Unternehmen die Ziele für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März bestätigte, peilt es für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 eine bereinigte Marge (Ebitda) von bis zu rund 8 Prozent an./mne/stk