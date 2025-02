Die Quirin Privatbank begleitet und berät mittelständische Unternehmen in Finanzierungsfragen am Kapitalmarkt, doch es geht nicht nur um die Finanzierung von Eigen- und Fremdkapital - es geht auch um Werte, welche in ihrer vollen Ästhetik und Achtsamkeit erlebt werden. 712 pure emotions verkörpert Luxus-Exzellenz in seiner höchsten Form - individuell und einzigartig. Dieses privat selektive Netzwerk lädt dazu ein, das Leben in seiner ganzen Tiefe zu erfahren und die Sensibilität für das Besondere zu entwickeln. Mit einem Fokus auf Ästhetik und Achtsamkeit schafft es ein einzigartiges Erlebnis, das Menschen auf eine Reise der Bewusstwerdung führt. Dabei wird die Wahrnehmung für Qualität, Raffinesse und außergewöhnliche Begegnungen mit Menschen, Orten und Manufakturen geschärft - eine Reise in neue Dimensionen."Memento Vivere" ist mehr als ein Motto - es ist eine Einladung, das Leben bewusst zu leben, Inspiration zu finden und sich für neue Perspektiven zu öffnen. Wörtlich übersetzt heisst es "Gedenke zu leben" und ist eine Aufforderung an uns selbst, das Leben bewusst zu leben, es von Innen heraus zu erleben und nicht nur zu existieren.Ein Gastbeitrag von Gregor A. BrunsIn den ersten Ausgaben nimmt uns 712 pure emotions mit auf eine bereichernde Entdeckungsreise in die Schweiz und ihren subtilen Luxus wie auch widmet sich dabei der Frage: "Was ist Kunst?" für unsere Nachbarn.Die Schweiz prägt eine einzigartige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...