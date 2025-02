Der deutsche Leitindex hat sich gestern wieder einmal von seiner starken Seite gezeigt und ein neues Rekordhoch markiert. Heute deuten sich die nächsten Gewinne an. Auch wenn die Vorgaben nicht komplett überzeugend sind.US-Vizepräsident JD Vance betonte auf dem AI Action Summit in Paris, dass die USA ihre führende Rolle in der KI- und Chip-Technologie schützen und verhindern wollen, dass diese von autoritären Regimen missbraucht werden. Gleichzeitig bleibt die Zukunft von Unternehmen wie Super Micro ...

