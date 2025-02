NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Dort dürfte es unter anderem darum gehen, wie stark die Reisenachfrage wirklich ist, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Aspekte seien die Attraktivität des Segments Pauschalreisen und wann die Aktionäre Geld erhalten./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 16:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TUAG505