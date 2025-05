HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Tui nach Quartalszahlen und einem dadurch ausgelösten Kursrutsch von 10,00 auf 11,20 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Marie-Therese Gruebner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Buy". Die Aktien des Reisekonzerns seien wegen der Buchungstrends überverkauft worden, schrieb die Expertin. Das zweite Quartal sei das saisonal schwächste und die Entwicklungen seien geprägt davon, dass Ostern in diesem Jahr erst in das dritte Geschäftsquartal gefallen sei. Normalerweise zögen die Buchungen für den Sommer nach Ostern stark an, und genau das habe das Unternehmen in den letzten Wochen auf allen Märkten beobachtet. Anleger könnten den Kursrutsch also zum Kauf nutzen./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TUAG505