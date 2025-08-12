Der Touristikonzern TUI wird dank Rekordergebnissen in Hotels und Kreuzfahrten optimistischer. Trotz harter Konkurrenz im Pauschalreisegeschäft soll der operative Gewinn stärker steigen als erwartet - der Umsatz jedoch weniger. Die Aktie reagiert positiv. Mit einem Plus von 3,5 Prozent ging das Papier als Tagesgewinner im MDAX aus dem Handel.TUI rechnet für das laufende Geschäftsjahr (per Ende September) mit einem höheren bereinigten operativen Gewinn als bisher prognostiziert. Grund sind Rekordergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
