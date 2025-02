NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach der Vorlage von Quartalszahlen von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2026 und 2027 etwas gesenkt, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings nur deshalb, um vor allem einer höher als bisher erwarteten Aktienanzahl Rechnung zu tragen, da sie für die avisierten Aktienrückkäufe inzwischen einem höheren Aktienkurs ausgehe. Ihre Ergebnisschätzungen allgemein hob sie für denselben Zeitraum zugleich leicht an./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 22:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 22:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0005239360