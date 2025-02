ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Graham Doyle wies in einer ersten Reaktion am Mittwoch auf negative Aussagen des Kontrahenten Staar Surgical zur Nachfrage nach refraktiver Augenheilkunde in China zum Ende vergangenen Jahres hin. Das Unternehmen habe von einer stark gesunkenen Nachfrage gesprochen. Dieses Geschäft sei für Carl Zeiss Meditec von großer Bedeutung hinsichtlich des Erreichens der Jahresziele./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 06:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704