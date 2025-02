DJ PTA-News: Darwin AG: Vorläufiger Konzernumsatz bestätigt positive Entwicklung; Starkes Wachstum für 2025 erwartet

München, den 12.02.2025 (pta/12.02.2025/10:00) - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis von noch vorläufigen Finanzzahlen einen Konzernumsatz in Höhe von ca. 28 Mio. EUR (Vorjahr: ca. 18 Mio.) erwirtschaftet. Dies entspricht einem Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von über 50%.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von über 100% im Vergleich zu 2024 und somit einen Konzernumsatz von über 56 Mio. EUR.

"Mit der Entwicklung der Konzernumsätze im Geschäftsjahr 2024 sind wir sehr zufrieden." kommentiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Der sehr positive Ausblick für 2025 zeigt, dass wir in einem schwierigen Marktumfeld dynamisch wachsen können und unser Potential in Zukunft noch weiter ausschöpfen werden." so der Unternehmensgründer und Vorstand weiter.

Die Veröffentlichung der geprüften Konzernzahlen ist für Mitte Mai 2025 geplant.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

Aussender: Darwin AG Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer Tel.: +49 89 20 500 450 E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com Website: www.darwin-biotech.com

ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München

