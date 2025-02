Verbio SE hat besser als erwartete Ergebnisse für das 2. Quartal 24/25 bekannt gegeben. Während der Umsatz im Jahresvergleich rückläufig war, übertraf das EBITDA die Prognosen. Das Biodiesel-Segment verzeichnete stabile Verkaufszahlen und ein starkes EBITDA-Wachstum, getrieben durch günstige Margen bei Rapsöl. Im Gegensatz dazu erlitt das Bioethanol-/Biomethan-Segment einen Umsatzrückgang und einen höheren EBITDA-Verlust, bedingt durch niedrigere Preise und Veränderungen bei Finanzanlagen. Verbio hat seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 24/25 im Januar aufgrund technischer Probleme in seiner US-Anlage und anhaltenden Drucks durch niedrige Treibhausgaspreise nach unten korrigiert. Das Unternehmen erwartet nun ein EBITDA im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Management optimistisch in Bezug auf eine Erholung im Jahr 2025, getrieben durch die steigende Nachfrage nach CO2-Einsparungen und strengere Vorschriften außerhalb Europas. Der langfristige Ausblick von Verbio bleibt positiv, wobei die Expansion in den USA als wichtiger Wachstumstreiber gilt. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 16,00 EUR. Registrieren Sie sich hier, um am heutigen Earnings Call um 14:00 Uhr (MEZ) teilzunehmen: https://research-hub.de/events/registration/2025-02-12-14-00/VBK-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE