Wahnsinn, was für eine Rally! Die Valneva-Aktie hat seit Dezember ordentlich Fahrt aufgenommen und sich fast verdoppelt. Aber ist das nur ein Strohfeuer, oder steckt da mehr dahinter? Wir schauen uns an, was den Kurs so befeuert, welche Chancen und Risiken es gibt und ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg ist. Die Story ist spannend, aber es gibt auch ein paar Haken. Also lohnt es sich für Sie hier weiterzulesen.

Was treibt die Valneva-Aktie eigentlich so an?

Seit Dezember 2024 geht es mit der Valneva-Aktie steil bergauf. Von einem Tiefpunkt bei deutlich unter 2 Euro hat sich der Kurs verdoppelt und kratzt jetzt an der 3,70-Euro-Marke. Aber warum eigentlich dieser plötzliche Höhenflug?

Ein wichtiger Grund: Der Chikungunya-Impfstoff Ixchiq hat eine weitere Zulassung bekommen, diesmal in Großbritannien. Klingt vielleicht erstmal unspektakulär, aber das Vereinigte Königreich ist ein dicker Fisch im Geschäft mit Reiseimpfungen. Und nicht nur das. Laut Chief Medical Officer Juan Carlos Jaramillo ist der Impfstoff auch für Menschen in den betroffenen Regionen ein echter Game-Changer.

Noch eine weitere gute Nachricht: In den klinischen Studien zur Anwendung bei Kindern gab es starke Ergebnisse. Sollte die Zulassung bald auch für Minderjährige kommen, könnte das den Absatz ordentlich nach oben pushen. Dann wäre da noch der Deal mit dem US-Verteidigungsministerium. Ein Vertrauensbeweis, der den Aktienkurs weiter nach oben katapultierte. Summa summarum: Eine Kombination aus positiven News und neuen Marktchancen hat Valneva aus dem Keller geholt.

Der Chart: Steigt die Rakete weiter nach oben oder droht der Absturz?

Aus charttechnischer Sicht sieht das Bild momentan richtig stark aus. Im November noch auf Talfahrt und im Tal der Tränen, gelang im Januar der Durchbruch über den wichtigen Widerstand bei 2,50 Euro. Und kaum war das geschafft, wurde auch noch die 200-Tage-Linie durchbrochen und damit ein klassisches Kaufsignal generiert.

Jetzt nimmt die Aktie Kurs auf das 52-Wochen-Hoch in Richtung 5 Euro. Falls das geknackt wird, könnte es noch weiter nach oben gehen. Aber Vorsicht, denn der Relative Stärke Index (RSI) sagt mit einem Wert über 70, dass die Aktie überkauft sein könnte. Ein kleiner Rücksetzer in Richtung 2,50-2,80 Euro wäre also keine allzu große Überraschung.

Dennoch, solange die Aktie sich über der 200-Tage-Linie hält, bleibt die Stimmung bullisch. Das heißt, dass die Richtung stimmt, aber wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte die Entwicklung streng im Auge behalten.

Fundamentale Lage: Hoffnung trifft auf Fragezeichen

Zahlen, Daten, Fakten: Valneva hat in den ersten neun Monaten 2024 rund 113 Millionen Euro umgesetzt. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen 170 bis 180 Millionen Euro an - ein klarer Fortschritt. Aber noch schreibt Valneva rote Zahlen. Für 2025 wird ein Verlust von etwa 50 Millionen Euro erwartet. Das ist kein Pappenstiel.

Ab 2027 soll aber die Wende kommen, dann will das Unternehmen in die Gewinnzone. Ein großer Hoffnungsträger ist der Chikungunya-Impfstoff. Sollte der auch für Kinder zugelassen werden, wäre das ein riesiger Umsatz-Booster.

Allerdings ist Valneva mit einer Marktkapitalisierung von rund 505 Millionen Euro aktuell nicht gerade ein Schnäppchen.

Im Ergebnis sieht die Charttechnik für die Aktie aktuell gut aus, doch kurzfristig ist eine Korrektur nicht ausgeschlossen. Für Investoren mit sehr viel Mut ist die Valneva Aktie sicherlich eine Möglichkeit einzusteigen. Wir würden wenn, dann aber nur mit "Spielgeld" und einem relativ engen Stopp einen Long wagen, aber auch hier ist das Timing entscheidend.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

