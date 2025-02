Die BMW-Aktie zeigt sich am aktuellen Handelstag mit wechselhafter Tendenz. Nach einem positiven Start in den Handel bei 76,24 Euro konnte das Papier zunächst auf 76,70 Euro zulegen, was einem Anstieg von 0,2 Prozent entsprach. Im weiteren Tagesverlauf entwickelte sich der Kurs jedoch rückläufig und notierte am Nachmittag bei 76,16 Euro, was einem Minus von 1,1 Prozent gleichkam. Die Schwankungsbreite des Handelstags erstreckte sich dabei von 75,48 Euro bis zum Tageshöchststand.

Langfristige Entwicklung und Analysteneinschätzung

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro vom April 2024 notiert die Aktie derzeit deutlich niedriger, während sie sich vom 52-Wochen-Tief bei 65,26 Euro merklich erholt hat. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,63 Euro, was einen erheblichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 4,21 Euro darstellt. Auch der Umsatz verzeichnete mit 32,41 Milliarden Euro einen Rückgang um 15,74 Prozent. Analysten bewerten die BMW-Aktie durchschnittlich mit einem Kursziel von 88,06 Euro und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 12,43 Euro.

