Chef Gunnar Groebler muss kurzfristig entscheiden, wie der Komplex KMS in Duisburg gelöst wird. KMS ist der größte Lieferant von Grobblech und Röhren für SALZGITTER. Die Übernahme der Anteile von THYSSENKRUPP und den Franzosen (VALLOUREC) ist die Voraussetzung für die Fortführung des Betriebs und eine Strukturfrage für Nordrhein-Westfalen. Geschätzter Wert der Anteile um 300 Mio. €. Die Finanzierung soll angeblich möglich sein. Dann wird SALZGITTER mit 12 Mrd. € Umsatz der modernste Stahlkocher in Europa. Als Erster mit grünem Stahl. Kaufbasis 20/21 € unterstreichen wir. 1,90 € Gewinn je Aktie in diesem Jahr gelten als sicher. Kursziel damit um 36 €, je nach Nachrichtenlage.