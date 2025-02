Umsatz steigt um rund 3 % auf 270 Mio. Euro

EBITDA legt deutlich auf 48 Mio. Euro zu

EBITDA-Marge verbessert sich auf 18 %

Fokus auf Halbleiter- und Luftfahrttechnologien zahlt sich aus

Geschäftsbericht folgt am 19. März 2025

Die PVA TePla Gruppe (ISIN: DE0007461006) hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem leichten Umsatz- und deutlichen Ergebnisplus abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 270 Mio. Euro, was einem Zuwachs von etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wesentlich stärker fiel die Steigerung beim operativen Ergebnis aus: Das EBITDA stieg von 41,5 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 48 Mio. Euro, was einer verbesserten EBITDA-Marge von 18 % (Vorjahr: 15,8 %) entspricht. Damit liegt das Unternehmen innerhalb der eigenen Prognose von 270 bis 290 Mio. Euro Umsatz und einem EBITDA zwischen 47 und 51 Mio. Euro.

Zukunftstechnologien als Wachstumstreiber

Der Fokus auf zukunftsweisende Technologien zeigt sich als tragende Säule der Unternehmensstrategie. Besonders gefragt waren Inspektionssysteme für hochkomplexe Halbleiter-Chips sowie Veredelungstechnologien für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Diese Bereiche profitieren von langfristigen Megatrends wie Digitalisierung, Mobilitätswandel und Dekarbonisierung. Investitionen in den PVA Technology Hub stärken zusätzlich die Innovationskraft und verkürzen Entwicklungszyklen, was den Zugang zu neuen Märkten erleichtert. Das Unternehmen sieht hierin eine zentrale Säule für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.

Optimistischer Ausblick auf 2025

Für das Jahr 2025 erwartet PVA TePla eine schrittweise Erholung wichtiger Kundenbranchen wie der Halbleiter- und Automobilindustrie. Insbesondere die steigende Nachfrage nach Materialien für Leistungselektronik und Energiespeicher sorgt für weiteres Potenzial. Zudem dürften die Investitionen in Forschung und Entwicklung mittelfristig zu weiteren Marktanteilsgewinnen führen.

Die detaillierten Zahlen sowie die Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht PVA TePla am 19. März 2025. Anleger und Analysten dürften gespannt auf die weiteren Entwicklungen blicken, insbesondere hinsichtlich neuer Wachstumsmärkte und technologischer Fortschritte.

