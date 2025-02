NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Der US-Streamingdienst erwäge einen Vorstoß in den Bereich Video-Podcasting, und es sei nicht das erste Mal, dass diese Idee auftauche, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es derzeit mehr Fragen als Antworten. Sie glaube jedoch, dass diese Kategorie gut zur allgemeinen Inhaltsstrategie von Netflix passe./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:20 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US64110L1061