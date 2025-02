München - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) wird am Rande der Sicherheitskonferenz in München unter anderem US-Vizepräsident J.D. Vance treffen. Das berichtet das Nachrichtenportal Politico am Mittwoch unter Berufung auf Parteikreise.Nach Angaben aus dem Umfeld von Merz sind zudem weitere Gespräche vereinbart - unter anderem mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, China Außenminister Wang Yi, Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen und Norwegens Premier Jonas Gahr Store.Dem Vernehmen nach dürfte Vance neben Merz in München auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ein genauer Terminplan dafür wurde aber bisher noch nicht veröffentlicht.