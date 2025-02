München/Paris (ots) -Die Mediawan Gruppe, ein führendes unabhängiges europäisches Studio für die Produktion von Filmen, TV-Programmen und digitalem Content, ernennt Max Wiedemann zum Head of Artificial Intelligence.Künstliche Intelligenz ist einer der wesentlichen Treiber, der die Medienbranche und die Bewegtbildproduktion derzeit am stärksten verändert. Dieser Wandel schafft nicht nur einen höheren Bedarf an innovativen und zukunftsorientierten Formaten, er eröffnet auch neue Möglichkeiten die Produktion von Inhalten effizienter zu gestalten.Um diese Chancen zu nutzen, wird Max Wiedemann, der weiterhin als Chief Production- und Chief Business Development Officer von LEONINE Studios tätig ist, zum Head of Artificial Intelligence der Mediawan Gruppe ernannt. In seiner erweiterten Rolle wird er die Integration von KI-Anwendungen in den vielfältigen Geschäftsbereichen der Unternehmensgruppe vorantreiben.Pierre-Antoine Capton, CEO der Mediawan Gruppe, kommentiert: "Die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Film- und TV-Produktion ist eine der wichtigsten Herausforderungen, denen sich unsere Branche stellen muss. Unser Ziel ist es, das transformative und disruptive Potenzial von Künstlicher Intelligenz auf kluge und effiziente Weise zu nutzen. Max Wiedemanns umfassende Erfahrung, sein bemerkenswertes Verständnis und sein fundiertes Wissen über Künstliche Intelligenz sowie Film- und TV-Produktion gleichermaßen machen ihn zur idealen Besetzung für diese Rolle. Wir unterstreichen damit unser Engagement die Produktion von herausragendem Content und großartigem Storytelling weiter zu perfektionieren und sind davon überzeugt, dass Max Wiedemann damit einen wertvollen Beitrag zur Wertschöpfung innerhalb unserer Unternehmensgruppe leisten wird."LEONINE Studios CEO Fred Kogel ergänzt: "Die Ernennung von Max Wiedemann zum Head of Artificial Intelligence der Unternehmensgruppe ist Ausdruck der engen Zusammenarbeit zwischen Mediawan und LEONINE Studios. Indem wir unsere KI-Expertise bündeln, setzen wir verstärkt kreatives Potenzial frei und optimieren operative Funktionen, um weiteres Wachstum zu fördern."Max Wiedemann, Head of Artificial Intelligence der Mediawan Gruppe und Chief Production- und Business Development Officer der LEONINE Studios: "Sowohl Mediawan als auch LEONINE haben bereits eine große Expertise im Bereich KI aufgebaut, und ich freue mich darauf, mit unseren hochqualifizierten internationalen Teams zusammenzuarbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch das Zusammenführen unserer Stärken und unseres Know-hows gut gerüstet sein werden, um mit der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz Schritt zu halten."Über Max WiedemannMax Wiedemann studierte von 1999 bis 2003 Produktions- und Medienwirtschaft an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München. Im Jahr 2003 gründete er gemeinsam mit Quirin Berg die Wiedemann & Berg Film, 2010 folgte die W&B Television. Als Geschäftsführer, Gesellschafter und Produzent verantwortete er seither über 160 Kino- und Fernsehproduktionen. Dazu zählen u.a. der Oscar®-prämierte Kinofilm DAS LEBEN DER ANDEREN, der zweifach Oscar®-nominierte WERK OHNE AUTOR sowie diverse deutsche Kinohits wie WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS und ALTER WEISSER MANN oder erfolgreiche Streaming-Serien wie 4 BLOCKS, DER PASS und das bahnbrechende deutsche Netflix-Original DARK.Max Wiedemann wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter der Europäische Filmpreis, der British Academy Film Award, der Deutsche Filmpreis, der Bayerische Filmpreis, der Deutsche Fernsehpreis, der Bayerische Fernsehpreis, der LA Critics Award, die Goldene Kamera und der Bambi. Er ist außerdem Mitglied der Deutschen Filmakademie, der Europäischen Filmakademie und der British Film Academy.In seiner Rolle als Chief Business Development Officer der LEONINE Studios war Max Wiedemann einer der Vorreiter bei der Integration von Künstlicher Intelligenz in der Film- und TV-Produktion. Er hat sich in den letzten Jahren aktiv auf die Implementierung von Künstlicher Intelligenz bei LEONINE Studios konzentriert, eine KI-Abteilung bei LEONINE Studios geschaffen und zahlreiche Projekte erfolgreich geleitet, die kreative und operative Prozesse optimiert haben. Mit Leitinterviews in der Fachpresse und darüber hinaus, Keynotes und Podiumsdiskussionen - unter anderem im Bundeswirtschaftsministerium, in der Französischen Botschaft in Berlin, im European Producers Club, beim Seriencamp Köln und an der Technischen Universität München - gehört Max Wiedemann mittlerweile zu den führenden Experten für KI in der Medienbranche.Über Mediawan | mediawan.comDie Mediawan Gruppe wurde Ende 2015 von Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel und Matthieu Pigasse gegründet und ist Europas führendes unabhängiges Studio für die Produktion von Filmen, TV-Programmen und digitalem Content. Die Unternehmensgruppe vereint erstklassige Talente, die preisgekrönte Unterhaltung für ein globales Publikum schaffen, und ist in der gesamten Wertschöpfungskette des Bewegtbildmarktes tätig: in der Produktion von Filmen, Serien, Reality-Formaten, Dokumentationen und Animation - mit mehr als 80 Produktionslabels in Frankreich, Deutschland, England, Italien, Spanien, den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Finnland, Belgien, Kanada, Senegal und der Elfenbeinküste (Mediawan Studios); einem Programmvertrieb (Mediawan Rights); eigenen Kanälen und digitalen Angeboten (Mediawan Thematics); und der Entwicklung und Produktion von digitalen Originalinhalten (Mediawan Digital).Über LEONINE Studios | leoninestudios.comLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. 