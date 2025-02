Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: SCMI | Upstart | Lufthansa - Apple und David Tepper setzen voll auf Alibaba! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 BegrüßungDAX - über 22.000 Punkte Top & Flops - geplante Übernahme belastet Merck weiterhin SMCI - weiterhin vorsichtig bleiben Upstart - Zahlen die Appetit auf mehr machen Doordash - voll im Soll Lyft - Ausblick lässt Aktie abstürzen Alibaba - Ritterschlag von Apple - David Tepper - All in bei China- und Energy-Aktien Tesla - BYD läutet neue Dimension des Preiskampfes ein Coca-Cola - Aktie bleibt Dividenden-Titel par excellence Termine - Robinhood muss liefern Siemens Energy - Siemens Gamesa bleibt ein Klotz am Bein Deutsche Börse - läuft richtig rund Lufthansa - Einstieg ins Reisegeschäft Teamviewer - Ausblick entzückt Heidelberger Druck - Erholung schon wieder vorbei - Musterdepot - Apotea feiert guten Einstand Zuschauerfragen