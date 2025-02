SFC Energy hat einen Folgeauftrag im Volumen von vier Millionen Euro von FC TecNrgy Pvt Ltd. erhalten. Man wird Brennstoffzellenlösungen für das indische Verteidigungsministerium bereit stellen. Die Produktion erfolgt durch SFC Energy India und FCTec in Gurgaon, Haryana. "In weniger als zwei Jahren seit dem offiziellen Produktionsstart in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...