Zeichnungsphase über Börse endet am 14. Februar 2025

Die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) der FCR Immobilien AG kann noch bis Ende dieser Woche über das Zeichnungstool DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Das Zeichnungstool schließt am 14.02.2025 um 12 Uhr. Etwas länger, nämlich bis 18 Uhr am 14.02.2025, haben die Anleihegläubiger der FCR-Anleihe 2020/25, die Möglichkeit ihre bestehende Anleihe in neue Anleihen des Unternehmens zu tauschen. Eine Zeichnung der Anleihe über die Emittenten-Webseite ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...