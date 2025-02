Es brauchte schon Gottes Auge, um die Aktie von BYD auf ein neues Rekordhoch zu treiben. "God's" Eye ist der Name des modernen Fahrassistenzsystems von BYD, dass künftig in 21 Modellen von BYD zum Einsatz kommt, darunter auch der Kleinwagen Seagull, der in China schon für umgerechnet unter 10.000 Euro zu haben ist. Ein echter Quantensprung für BYD, der die Aktie noch ein ganzes Stück weiter nach oben treiben sollte. Erinnerungen an 2020 werden wach, als die Aktie von BYD sich innerhalb weniger ...

