Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag auf seinem Rekordniveau halten können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.090 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Sartorius und Mercedes-Benz, am Ende Siemens, Merck und Siemens Healthineers.Wie lange die gute Stimmung noch anhalten wird, ist aber unklar. "Die Investoren neigen zu schnellen Gewinnmitnahmen und sind weiterhin sehr vorsichtig an den Aktienmärkten aktiv", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Positiv überrascht haben heute die Zahlen von Teamviewer und eingangs auch noch von Siemens Energy. Langsam geht die Kursdynamik jedoch aus den Aktien der Siemens Energy raus."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0383 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9631 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,12 US-Dollar; das waren 88 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.